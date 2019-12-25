  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київське «Динамо» зіграє з командою Мілевського

    • Розсилка
    Артем Мілевський&nbsp; - Київське «Динамо» зіграє з командою Мілевського
    Артем Мілевський 
    Твіттер

    Колишня та теперішня команди скандального форварда зустрінуться на зборах у Туреччині

    Київське «Динамо» зіграє проти білоруської команди «Динамо-Брест» на підготовчих зборах у Туреччині. Про це повідомила пресслужба брестського клубу.

    Поєдинок має відбутися 27 січня.

    Наразі у складі «Динамо-Брест» перебувають українські футболісти Артем Мілевський, Євген Хачеріді, Олексій Хобленко та Олександр Нойок.

     Читайте також: Мілевський показав нічні розваги з п’яним Алієвим (відео)

    Мілевський, який раніше виступав за київське «Динамо», останнього сезону виборов чемпіонський титул у Білорусі разом з «Динамо-Брест». Для його команди титул став першим у історії.  

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Мілевський ФК «Динамо» (Брест)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ