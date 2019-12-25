Київське «Динамо» зіграє з командою Мілевського
Артем Мілевський
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Колишня та теперішня команди скандального форварда зустрінуться на зборах у Туреччині
Київське «Динамо» зіграє проти білоруської команди «Динамо-Брест» на підготовчих зборах у Туреччині. Про це повідомила пресслужба брестського клубу.
Поєдинок має відбутися 27 січня.
Наразі у складі «Динамо-Брест» перебувають українські футболісти Артем Мілевський, Євген Хачеріді, Олексій Хобленко та Олександр Нойок.
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Мілевський, який раніше виступав за київське «Динамо», останнього сезону виборов чемпіонський титул у Білорусі разом з «Динамо-Брест». Для його команди титул став першим у історії.