Київське «Динамо» зіграє з командою Мілевського



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Артем Мілевський Твіттер

Колишня та теперішня команди скандального форварда зустрінуться на зборах у Туреччині

Київське «Динамо» зіграє проти білоруської команди «Динамо-Брест» на підготовчих зборах у Туреччині. Про це повідомила пресслужба брестського клубу.

Поєдинок має відбутися 27 січня.

Наразі у складі «Динамо-Брест» перебувають українські футболісти Артем Мілевський, Євген Хачеріді, Олексій Хобленко та Олександр Нойок.

Мілевський, який раніше виступав за київське «Динамо», останнього сезону виборов чемпіонський титул у Білорусі разом з «Динамо-Брест». Для його команди титул став першим у історії.