УЄФА надасть клубам фінансову допомогу на €6 млрд

Європейський футбольний союз підтримає команди в період пандемії

УЄФА надасть фінансову допомогу футбольним клубам в умовах кризи, викликаної пандемією коронавирусу. Про це повідомив Bloomberg.

Організація планує виділити командам €6 млрд. Фінансування є частиною стратегії УЄФА, в рамках якої клубам буде надана допомога в зв'язку з тим, що стадіони закриті для глядачів уже більше року, а доходи від продажу телеправ суттєво впали.

Згідно з ідеєю УЄФА, клуби отримають доступ до засобів з більш низькими позиковими відсотками, а також зможуть реструктурувати наявні борги на більш тривалі терміни – до 5-7 років.

Раніше стало відомо, що УЄФА у вересні опублікує проекти, що стосуються скасування фінансового фейр-плей.

Замість фінансового фейр-плей організацією буде запропоновано ввести обмеження зарплат, а для клубів, які будуть його перевищувати, можливо, введуть податок на розкіш. Такий порядок може почати діяти з 2022 року.