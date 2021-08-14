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    УЄФА надасть клубам фінансову допомогу на €6 млрд

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    УЄФА підтримає клуби грошима - УЄФА надасть клубам фінансову допомогу на €6 млрд
    УЄФА підтримає клуби грошима
    Фото з відкритих джерел

    Європейський футбольний союз підтримає команди в період пандемії

    УЄФА надасть фінансову допомогу футбольним клубам в умовах кризи, викликаної пандемією коронавирусу. Про це повідомив Bloomberg.

    Організація планує виділити командам €6 млрд. Фінансування є частиною стратегії УЄФА, в рамках якої клубам буде надана допомога в зв'язку з тим, що стадіони закриті для глядачів уже більше року, а доходи від продажу телеправ суттєво впали.

    Згідно з ідеєю УЄФА, клуби отримають доступ до засобів з більш низькими позиковими відсотками, а також зможуть реструктурувати наявні борги на більш тривалі терміни – до 5-7 років.

    Раніше стало відомо, що УЄФА у вересні опублікує проекти, що стосуються скасування фінансового фейр-плей.

    Замість фінансового фейр-плей організацією буде запропоновано ввести обмеження зарплат, а для клубів, які будуть його перевищувати, можливо, введуть податок на розкіш. Такий порядок може почати діяти з 2022 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    УЄФА надасть клубам фінансову допомогу на €6 млрд