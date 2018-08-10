Суперник збірної України (U-16) не з'явився на чемпіонат Європи з баскетболу



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Фото взяте з ФБУ

Українці можуть так і не зіграти про Косова

Матч кадетського чемпіонату Європи U-16 з баскетболу серед чоловічих команд Україна – Косово, який планувався 10 серпня о 22:00, не відбудеться.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Збірна Косова не з’явилася на Євробаскет до Сараєва, оскільки Боснія та Герцеговина не визнає незалежність нової балканської країни.

Наразі FIBA переносить матчі за участю збірної Косова.

Так, попередній поєдинок Боснія та Герцеговина – Косово перенесено на 12 серпня. А матч Україна – Косово перенесено на 15 серпня.

Якщо Косово все ж не з’явиться на турнірі та не зіграє перші два поєдинки, команді будуть зараховані технічні поразки.

Наступний матч за участю збірної України має відбутися 11 серпня проти Швейцарії. Початок о 22:00.

Нагадаємо, баскетбольна збірна України (U-16) з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи.