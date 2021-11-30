Суперником Ломаченка має стати Камбосос

Австралійський боксер відібрав чемпіонські пояси в Лопеса

Василь Ломаченко, який 11 грудня зустрінеться в ринзі з Річардом Коммі, в разі перемоги матиме шанс повернути чемпіонські пояси в поєдинку з Джорджем Камбососом. Такий сміливий прогноз зробив головний редактор журналу The Ring Даг Фішер. Відповідаючи на запитання чи погодиться Камбосос на реванш з Лопесом, Фішер відповів наступне: «Реванш? Маю великі сумніви. Думаю, наступним суперником Джорджа буде Василь Ломаченко».

Камбосос на вихідних відібрав звання абсолютного чемпіона світу у американця Теофімо Лопеса.

Також Фішер дав прогноз на бій Ломаченко – Коммі. На думку фахівця, український боксер переможе рішенням суддів.

Раніше Камбосос заявив, що наступний поєдинок обов'язково проведе в Австралії.