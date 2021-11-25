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    Після бою з Усиком Ф’юрі завершить кар’єру

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    Тайсону Ф'юрі цікаві лише поєдинки з Олександром Усиком і Ентоні Джошуа - Після бою з Усиком Ф’юрі завершить кар’єру
    Тайсону Ф'юрі цікаві лише поєдинки з Олександром Усиком і Ентоні Джошуа
    фото з відкритих джерел

    Британський боксер розповів, які поєдинки його цікавлять

    Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не збирається зустрічатися на рингу з претендентом на пояс Ділліаном Вайтом. Британського боксера цікавлять лише поєдинки з двома боксерами, які володіють рештою титулів. Зокрема, він щиро хоче провести об'єднавчий бій із чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком, а потім завершити кар’єру.

    «Я хочу побитися з Усиком за всі пояси, це справді так. Після цього я закінчив би. Бій із Джо Джойсом? Ні, це мені не дуже цікаво. Мене не цікавить і Ділліан Уайт. Я завжди казав, що мене цікавлять лише два поєдинки – з Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Інші варіанти мені не цікаві. Дізнаємося про все в лютому. Зараз тільки листопад, за кілька місяців може багато статися», – наводить слова Тайсона Фьюрі BoxingNews24.

    Олександр Усик завоював чотири чемпіонські пояси у поєдинку з Ентоні Джошуа. Реванш має відбутися в березні-квітні наступного року.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
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    Після бою з Усиком Ф’юрі завершить кар’єру