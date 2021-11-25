Після бою з Усиком Ф’юрі завершить кар’єру

Британський боксер розповів, які поєдинки його цікавлять

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не збирається зустрічатися на рингу з претендентом на пояс Ділліаном Вайтом. Британського боксера цікавлять лише поєдинки з двома боксерами, які володіють рештою титулів. Зокрема, він щиро хоче провести об'єднавчий бій із чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком, а потім завершити кар’єру.

«Я хочу побитися з Усиком за всі пояси, це справді так. Після цього я закінчив би. Бій із Джо Джойсом? Ні, це мені не дуже цікаво. Мене не цікавить і Ділліан Уайт. Я завжди казав, що мене цікавлять лише два поєдинки – з Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Інші варіанти мені не цікаві. Дізнаємося про все в лютому. Зараз тільки листопад, за кілька місяців може багато статися», – наводить слова Тайсона Фьюрі BoxingNews24.

Олександр Усик завоював чотири чемпіонські пояси у поєдинку з Ентоні Джошуа. Реванш має відбутися в березні-квітні наступного року.