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    Лопес втратив пояси, які відібрав у Ломаченка

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    Джордж Камбосос став чемпіоном світу у легкій вазі - Лопес втратив пояси, які відібрав у Ломаченка
    Джордж Камбосос став чемпіоном світу у легкій вазі
    фото з відкритих джерел

    Чемпіоном у легкій вазі став австралійський боксер Камбосос

    Теофімо Лопес (16–0, 12 КО), який переміг Василя Ломаченка у легкій вазі, втратив пояси в поєдинку з Джорджем Камбососом (19–0, 10 КО). 28-річний претендент з Австралії переміг американця роздільним рішенням суддів.

    Відразу після бою журналіст ESPN Майк Коппінгер опублікував у Twitter суддівські записки, згідно з якими двоє суддів віддали перемогу Джорджу – 115:112 та 115:111, а один назвав переможцем Теофімо – 114:113. Одностайно на думку всіх суддів Лопес зумів забрати лише 9-й та 10-й раунди.

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    Теги: бокс Теофімо Лопес
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    Лопес втратив пояси, які відібрав у Ломаченка