Лопес втратив пояси, які відібрав у Ломаченка

Чемпіоном у легкій вазі став австралійський боксер Камбосос

Теофімо Лопес (16–0, 12 КО), який переміг Василя Ломаченка у легкій вазі, втратив пояси в поєдинку з Джорджем Камбососом (19–0, 10 КО). 28-річний претендент з Австралії переміг американця роздільним рішенням суддів.

The tension is so high in this fight that even the ref got knocked down #LópezKambososJr pic.twitter.com/mGVcIfDlyM — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021

Відразу після бою журналіст ESPN Майк Коппінгер опублікував у Twitter суддівські записки, згідно з якими двоє суддів віддали перемогу Джорджу – 115:112 та 115:111, а один назвав переможцем Теофімо – 114:113. Одностайно на думку всіх суддів Лопес зумів забрати лише 9-й та 10-й раунди.