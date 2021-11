Лопес втратив пояси, які відібрав у Ломаченка

Теофімо Лопес (16–0, 12 КО), який переміг Василя Ломаченка у легкій вазі, втратив пояси в поєдинку з Джорджем Камбососом (19–0, 10 КО). 28-річний претендент з Австралії переміг американця роздільним рішенням суддів.

The tension is so high in this fight that even the ref got knocked down #LópezKambososJr pic.twitter.com/mGVcIfDlyM