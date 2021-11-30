В Одесі від коронавірусу помер 24-річний каноїст-чемпіон

Спортсмен потрапив до лікарні з коронавірусною інфекцією, на тлі якої у хлопця розвинувся сепсис

В Одеській обласній лікарні помер весляр, майстер спорту України міжнародного класу Борислав Бизу. Два тижні тому в нього діагностували коронавірус. Про це повідомляється на сторінці Федерації каное України у Facebook.

Зазначається, що спортсмен, уродженець міста Южне, потрапив до лікарні з коронавірусною інфекцією, на тлі якої у хлопця розвинувся сепсис. Врятувати 24-річного чемпіона не вдалося.

«Борислав Бизу – вихованець южненського ФСК Хімік (тренер – Едем Мурадасілов). На чемпіонатах Європи та світу серед молоді та юніорів він здобув 10 медалей (3–1–6)», – інформували у Федерації.

Каноїст припинив виступи на високому міжнародному рівні у 2016 році – після того, як у нього діагностували системний червоний вовчак. Відтоді Бизу виступав на чемпіонатах України та працював тренером.

Прощання з Бориславом Бизу відбудеться у середу, 1 грудня, об 11:00, Південне, вул. Шевченка, 4.

Як відомо, у неділю від Covid-19 померли майже 300 українців. За добу 28 листопада в Україні медики зафіксували 5 804 нових хворих на коронавірус.

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