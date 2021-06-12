  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Суркіс грає за Росію у переговорах між Україною та УЄФА – журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Суркіс відверто позиціонує себе як представник російської федерації футболу, вважає Ігор Луценко - Суркіс грає за Росію у переговорах між Україною та УЄФА – журналіст
    Суркіс відверто позиціонує себе як представник російської федерації футболу, вважає Ігор Луценко
    Фото: file.liga.net

    Ігор Луценко вважає, що Суркіс виконує забаганку самого Путіна

    Григорій Суркіс робить усе, щоб не допустити українську збірну у її новій формі на чемпіонат Європи з футболу, та особисто грає на боці Росії у переговорах між Україною і УЄФА. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив журналіст, екснардеп Ігор Луценко.

    «Разом із пригодованим Суркісом директором УЄФА з проведення змагань Джорджіо Маркетті, ця парочка виконує побажання самого Путіна – кажуть, питання форми нашої збірної у нього на особливому контролі, Газпром уже по повній програмі погрожує УЄФА проблемами з фінансуванням.

    Суркіс відверто позиціонує себе як представник російської федерації футболу, тобто конкретно переходить на бік ворога. По формі кримінальної статті, це і є та державна зрада, про яку ми мріємо, щоб по ній присадили частину ОПЗЖ. Але, на жаль, поки що СБУ гальмує», – ідеться у дописі.

    Ігор Луценко також зазначає, що Суркіс скандально відомий у Європі як керівник футбольного українського руху, через спроби підкупу суддів та розкрадання коштів, виділених на будівництво спортивних споруд.

    «Суркіс скандально відомий в Україні, як розкрадач коштів обленерго (до речі, новина про п’яного екс-депутата, котрий прийшов у такому стані на судове засідання – це якраз справа, пов’язана з дерибаном Суркісом коштів українських енергетичних компаній). А також тим, що, за даними ще Леоніда Кучми, він – агент КДБ-ФСБ. Отож, питання – якщо ця людина кругом має такий огидний слід, коли її не люблять ні тут, ні на Заході, чому вона ще щось значить, а не дає свідчення слідчому, сидячи з браслетом на нозі?

    Може, тому що правоохоронні органи у Зеленського курують люди, котрі бояться чіпати по-справжньому таких, як Суркіс?», – підсумовує Ігор Луценко.

    Раніше Гордон оголосив Суркіса «одним з найбільших патріотів України». Бо він доклав зусиль для країни: домігся проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 і фінального матчу Ліги чемпіонів.

    Він підкреслив, що Суркіс як патріот України зробив багато для українського футболу і своєї країни.

    Нагадаємо, суркіс-молодший оштрафований на 50 тисяч гривень. У разі повторного порушення до президента київського клубу будуть застосовані серйозніші санкції.

    Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ двічі переносив засідання справи про можливе порушення Кодексу етики і чесної гри президентом «Динамо» Ігорем Суркісом. Обидва рази засідання переносилося на прохання київського клубу.



    Теги: Григорій Суркіс УЄФА СБУ чемпіонат Європи Газпром санкції будівництво Facebook речі журналіст державна зрада Ігор Луценко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суркіс грає за Росію у переговорах між Україною та УЄФА – журналіст