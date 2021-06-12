Суркіс грає за Росію у переговорах між Україною та УЄФА – журналіст

Ігор Луценко вважає, що Суркіс виконує забаганку самого Путіна

Григорій Суркіс робить усе, щоб не допустити українську збірну у її новій формі на чемпіонат Європи з футболу, та особисто грає на боці Росії у переговорах між Україною і УЄФА. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив журналіст, екснардеп Ігор Луценко.

«Разом із пригодованим Суркісом директором УЄФА з проведення змагань Джорджіо Маркетті, ця парочка виконує побажання самого Путіна – кажуть, питання форми нашої збірної у нього на особливому контролі, Газпром уже по повній програмі погрожує УЄФА проблемами з фінансуванням.

Суркіс відверто позиціонує себе як представник російської федерації футболу, тобто конкретно переходить на бік ворога. По формі кримінальної статті, це і є та державна зрада, про яку ми мріємо, щоб по ній присадили частину ОПЗЖ. Але, на жаль, поки що СБУ гальмує», – ідеться у дописі.

Ігор Луценко також зазначає, що Суркіс скандально відомий у Європі як керівник футбольного українського руху, через спроби підкупу суддів та розкрадання коштів, виділених на будівництво спортивних споруд.

«Суркіс скандально відомий в Україні, як розкрадач коштів обленерго (до речі, новина про п’яного екс-депутата, котрий прийшов у такому стані на судове засідання – це якраз справа, пов’язана з дерибаном Суркісом коштів українських енергетичних компаній). А також тим, що, за даними ще Леоніда Кучми, він – агент КДБ-ФСБ. Отож, питання – якщо ця людина кругом має такий огидний слід, коли її не люблять ні тут, ні на Заході, чому вона ще щось значить, а не дає свідчення слідчому, сидячи з браслетом на нозі?

Може, тому що правоохоронні органи у Зеленського курують люди, котрі бояться чіпати по-справжньому таких, як Суркіс?», – підсумовує Ігор Луценко.

Раніше Гордон оголосив Суркіса «одним з найбільших патріотів України». Бо він доклав зусиль для країни: домігся проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 і фінального матчу Ліги чемпіонів.

Він підкреслив, що Суркіс як патріот України зробив багато для українського футболу і своєї країни.

Нагадаємо, суркіс-молодший оштрафований на 50 тисяч гривень. У разі повторного порушення до президента київського клубу будуть застосовані серйозніші санкції.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ двічі переносив засідання справи про можливе порушення Кодексу етики і чесної гри президентом «Динамо» Ігорем Суркісом. Обидва рази засідання переносилося на прохання київського клубу.







