Дівчина, яка зняла момент убивства Джорджа Флойда, отримала Пулітцерівську премію

Дарнелла Фрейзер у 17 років зняла відео з моментом убивства Джорджа Флойда

У своєму рішенні журі зазначило, що відео Фрейзер «викликало протести проти поліцейського насилля в усьому світі»

У 2021 році журі Пулітцерівської премії відзначило нагородою в номінації «Особлива згадка» 18-річну Дарнеллу Фрейзер, яка зняла на відео момент смерті афроамериканця Джорджа Флойда в травні 2020 року.

Перелік переможців Пулітцерівської премії оголосили в п’ятницю, 11 червня.

У своєму рішенні журі зазначило, що відео Фрейзер «викликало протести проти поліцейського насилля в усьому світі, підкреслюючи важливу роль громадян у досягненні мети журналістики – правди й справедливості».

«Особлива згадка» – це номінація Пулітцерівської премії, якою відзначають людей, що не підпадають під інші номінації. Так, у 2020 році цю нагороду посмертно отримала Іда Веллс за висвітлення насилля проти афроамериканців у 1920-30-х роках.

У категорії «Журналістика» журі Пулітцерівської премії також присудило нагороди за матеріали, пов’язані зі смертю Флойда. Так, видання з Міннеаполіса Star Tribune перемогло в номінації «За видатне подання сенсаційного матеріалу», а фотографи Associated Press – у номінації «Новинна фотографія».

Повний перелік переможців Пулітцерівської премії-2021 дивіться на офіційному сайті.

Зазначимо, наприкінці травня в американському Міннеаполісі сталася стрілянина на акції пам’яті в річницю вбивства афроамериканця Джорджа Флойда.

До слова, прокуратура США просить більш суворого покарання для поліцейського, який вбив Флойда.

Рішення щодо терміну ув’язнення поки не оголошено. Шовену загрожує до 40 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі при затриманні 25 травня 2020 року. Через смерть Флойда спочатку в США, а потім і в інших країнах почалися акції проти поліцейського свавілля і расизму. Вони проходили під загальним гаслом #BlackLivesMatter.

У червні 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції, який забороняє використовувати прийоми удушення при затриманні.

Як повідомлялось, навесні міська рада Міннеаполіса одноголосно прийняла рішення виплатити $27 млн для досудового врегулювання позову, який сім'я загиблого афроамериканця Джорджа Флойда подала до влади міста.