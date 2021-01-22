УАФ оштрафувала Ігоря Суркіса на 50 тисяч гривень

В серпні минулого року Ігор Суркіс заявив, що суддівством в Україні керує віце-президент УАФ Вадим Костюченко, а не глава Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі

У разі повторного порушення до президента «Динамо» будуть застосовані серйозніші санкції

КДК УАФ прийняв рішення у справі президента «Динамо» Ігоря Суркіса про словесні висловлювання на адресу віце-президента УАФ Вадима Костюченка.

Суркіс-молодший оштрафований на 50 тисяч гривень. У разі повторного порушення до президента київського клубу будуть застосовані серйозніші санкції.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ двічі переносив засідання справи про можливе порушення Кодексу етики і чесної гри президентом «Динамо» Ігорем Суркісом. Обидва рази засідання переносилося на прохання київського клубу.

Нагадаємо, що в серпні минулого року Ігор Суркіс заявив, що суддівством в Україні керує віце-президент УАФ Вадим Костюченко, а не глава Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Джерело: Sportarena.com