Суркіс прокоментував можливість зміни тренера «Динамо»



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Ігор Суркіс XSport

Президент «Динамо» спростував плітки про переговори з іноземними фахівцями

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував можливість зміни тренера команди. При цьому він спростував плітки про переговори з іноземними фахівцями Адамом Навалкою та Індржихом Трпішовськи.

«Не вірте пліткам. Я ні з ким з них не веду переговорів. Як і казав раніше, по завершенні сезону зустрінуся з Хацкевичем. Якщо він переконає мене, що наступного сезону зможе боротися за трофеї, то залишиться головним тренером», - цитує Суркіса «Динамоманія».

Нагадаємо, за два тури до завершення чемпіонату України «Динамо» гарантувало собі друге місце. Титул чемпіона достроково виборов «Шахтар».