У ЗМІ назвали закордонного кандидата в тренери «Динамо»



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Адам Навалка Фейсбук

Наступником Хацкевича може стати польський фахівець Адам Навалка

Польський 61-річний фахівець Адам Навалка може очолити київське «Динамо». Про це повідомляє «Команда №1» з посиланням на джерела в Польщі.

Останнім часом в українських ЗМІ багато повідомлялося про пошук керівництвом «Динамо» закордонного фахівця на тренерську посаду.

Останнім місцем роботи Навалки був польський «Лех», який він залишив у березні.

З 2013 по 2018 рік Навалка очолював національну збірну Польщі.

Київське «Динамо» поточного сезону завершує чемпіонат України на другому місці. За два тури до фінішу кияни відстають від «Шахтаря» на 11 очок.

Термін дії угоди чинного тренера киян Олександра Хацкевича спливає з завершенням сезону.