Світоліна принесла Україні першу перемогу над Японією в Кубку Біллі-Джин Кінг

Перший номер української збірної впевнено здолала Юкі Наїто

Стартовий матч плей-офф Світової групи Кубка Федерации між збірними України та Японії завершився перемогою нашої команди. Елина Світоліна зустрічалася з Юкі Наїто, яка займає місце у восьмій сотні рейтингу WTA, і на досвіді здолала суперницю в двох сетах – 6:3, 6:2.

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Примітно, що на матч Еліна подавала зо 5 разів, але все ж таки дотисла Юкі.

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В разі успіху в плей-оф Світової групи Кубку Біллі-Джин Кінг, українська команда вийде до кваліфікації турніру збірних. Це – останній бар’єр до елітної групи змагань жіночих збірних команд.