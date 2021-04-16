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    Світоліна принесла Україні першу перемогу над Японією в Кубку Біллі-Джин Кінг

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    Еліна Світоліна принесла першу перемогу збірній - Світоліна принесла Україні першу перемогу над Японією в Кубку Біллі-Джин Кінг
    Еліна Світоліна принесла першу перемогу збірній
    Фото ФТУ

    Перший номер української збірної впевнено здолала Юкі Наїто

    Стартовий матч плей-офф Світової групи Кубка Федерации між збірними України та Японії завершився перемогою нашої команди. Елина Світоліна зустрічалася з Юкі Наїто, яка займає місце у восьмій сотні рейтингу WTA, і на досвіді здолала суперницю в двох сетах – 6:3, 6:2.

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    Публикация от Artem Khudolieiev (@artemfcdk)

    Примітно, що на матч Еліна подавала зо 5 разів, але все ж таки дотисла Юкі.

    Зараз на корті з’ясовують стосунки Марта Костюк та Чихіро Мурамацу.

    В разі успіху в плей-оф Світової групи Кубку Біллі-Джин Кінг, українська команда вийде до кваліфікації турніру збірних. Це – останній бар’єр до елітної групи змагань жіночих збірних команд.

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    Теги: Марта Костюк
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