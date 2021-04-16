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    Відео вирішального розіграшу Світоліної в Кубку Біллі-Джин Кінг

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    Еліна Світоліна дотисла суперницю в двох сетах - Відео вирішального розіграшу Світоліної в Кубку Біллі-Джин Кінг
    Еліна Світоліна дотисла суперницю в двох сетах
    Фото ФТУ

    Еліна декілька разів подавала на матч, могла програти, але, в підсумку, взяла гору

    У Чорноморську відбулася перша гра матчевої зустрічі кваліфікації фіналу Кубка Біллі-Джин Кінг. Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла лідера команди Японії Тіхіро Мурамацу 6:3, 6:2.

    5-й номер рейтингу WTA не зазнала проблем у матчі з суперницею, яка знаходиться більш, ніж на 200 сходинок нижче неї в рейтингу. Зустріч тривала 1 годину і 21 хвилину. Світоліна тричі подала навиліт і допустила 4 подвійні помилки, реалізувавши 5 з 9 брейк-поінтів. 22-річна Мурамацу 1 раз помилилася на подачі і не оформила жодного «ейси».

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    Публикация от Artem Khudolieiev (@artemfcdk)

    В разі успіху в плей-оф Світової групи Кубку Біллі-Джин Кінг, українська команда вийде до кваліфікації турніру збірних. Це – останній бар’єр до елітної групи змагань жіночих збірних команд.

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    Теги: Еліна Світоліна ММА Instagram
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