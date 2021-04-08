Еліна Світоліна презентувала свою багатомільйонну колекцію діамантів

Українська тенісистка показала, які коштовності їй піднімають настрій

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна показала свої коштовності. На такий крок вона пішла після того, як у мережі з’явилася інформація про вартість обручки, яку їй подарував наречений Гаель Монфіс під час пропозиції вийти за нього заміж. Коштовність зробив один з найвідоміших у шлюбних справах торгівельний дім, а її вартість засвідчила про серйозність намірів французького жениха.

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Любителі коштовностів ще не підрахували вартість колекції, проте вона сягає мільйони доларів.

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Нагадаємо, що після того, як Еліна повідомила про намір вийти заміж, теплі слова привітань зоряній парі написали Кароліна Возняцкі, Маркос Багдатіс, Даніела Гантухова, Іван Любічіч, Христина Младеновіч, Онс Жабер та інші.

Весілля заплановане на липень, проте в планам можуть завадити спортивні події. Через пандемію коронавірусу переносяться турніри, в тому числі й турнір серії «Великого шлема» «Ролан Гаррос».