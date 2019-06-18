Світоліна прокоментувала несподівану поразку в Бірмінгемі



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Еліна Світоліна WTA

Наша провідна тенісистка програла росіянці Гаспарян вже на старті змагань

Провідна українська тенісистка, сьома ракетка світового рейтингу, Еліна Світоліна прокоментувала несподівану поразку росіянці Маргариті Гаспарян. Вона впевнена, що негативний результат став для неї кроком уперед.

«Хотіла б, щоб все склалося інакше, але певні позитивні моменти також є. Я бачу, над чим мені потрібно працювати, а цей матч я сприймаю, як крок вперед, як прогрес, я можу виокремити тільки хороші моменти. Я відіграла насправді один поганий гейм на подачі в третьому сеті, це дало Гаспарян шанс домінувати в третій партії. Я припустилася кількох невимушених помилок, які дозволили їй зробити другий брейк, тому повернутися в гру було важко. Психологічно це не так просто повернутися, якщо програєш кілька перших раундів поспіль. Над цим ми зараз працюємо з моєю командою. Сумно, що я програла цей матч, але я просто щаслива, що у мене є шанс грати на подібних турнірах. На траві у мене немає жодних очікувань. Я просто хочу виграти стільки матчів, скільки можу», - передає слова Світоліної прес-служба WTA.

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