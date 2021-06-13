Перед матчем з Нідерландами збірна України понесла відчутну втрату

Півзахисник Віктор Циганков не встиг відновитися після пошкодження

За збірну України в матчі з Нідерландами на Євро-2020 не зможе зіграти півзахисник Віктор Циганков. Динамівець не встиг відновитися від пошкодження, тренувався за індивідуальним графіком і, хоч і прилетів до Амстердама, але залишиться на трибуні. Також до заявки на гру не потрапили півзахисники Роман Безус та Георгій Судаков.

Фото: УАФ

Заявка збірної України на матч з Нідерландами

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов, 26. Артем Довбик.

Раніше Андрій Шевченко розповів, як гратиме проти Нідерландів. Де дивитися матч.