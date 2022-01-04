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    Світоліна розпочала рік з поразки росіянці

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    Еліна Світоліна поступилася Анастасії Гасановій в першому поєдинку року - Світоліна розпочала рік з поразки росіянці
    Еліна Світоліна поступилася Анастасії Гасановій в першому поєдинку року
    фото з відкритих джерел

    Українка дві з половиною години намагалася подолати опір Гасанової

    Перша ракетка України Еліна Світоліна невдало розпочала рік. На турнірі в Аделаїді вона, сіяна під восьмим номером, поступилася 130-й у тенісному рейтингу Анастасії Гасановій.

    Тенісистки провели на корті дві з половиною години. У першій партії Світоліна не скористалася перевагою, лідируючи 5-3, у результаті виконавши брейк у 12-му геймі. У другому сеті вже Гасанова не втримала відрив (вела 4-1), але записала у свій актив два гейми поспіль за рахунку 4-4. У вирішальному сеті українка відігралася після брейку (3-3), після чого програла 3 гейми. Росіянка під час матчу зверталася за допомогою до фізіотерапевта, повідомляє btu.

    Для Еліни ця поразка стала третьою в стартовому матчі року за останні 4 сезони (у 2020 році програла Даніель Коллінс, а у сезоні-2019 – Олександрі Саснович у Брісбені).

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Даніель Коллінз
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    Світоліна розпочала рік з поразки росіянці