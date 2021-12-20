Тенісистка, з якою пропав зв’язок після звинувачень у насильстві, спростувала скандальну заяву

Пен Шуай каже, що ситуація навколо неї – велике непорозуміння

Переможниця двох турнірів Великого шлему в парному розряді Пен Шуай, яка була зникла після звинувачення у сексуальному насильстві колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі, спростувала свої слова. Її заяву наводить Reuters.

«Я хочу прояснити ситуацію: я ніколи нікого не звинувачувала у сексуальному насильстві… Видалення облікового запису в соціальній мережі? Це моя особиста справа. Уся це ситуація – велике непорозуміння», – зазначила вона.

Третього листопада китайська спортсменка висунула звинувачення проти політика. Вона стверджувала, що вперше насильство відбулося десять років тому. У 2018 році Гаолі запросив Шуай пограти в теніс і це повторилося. Після чого вона зникла. Пізніше з'явилася інформація, що спортсменка спростовує звинувачення.

В результаті скандалу Всесвітня тенісна асоціація скасувала всі тенісні турніри, які мали проводитися в Китаї.

Через скасування турнірів у Китаї WTA втратить $1 млрд.

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету поговорив зі зниклою тенісисткою.