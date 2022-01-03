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    Помер єдиний в історії триразовий олімпійський чемпіон в стрибках у довжину

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    Віктор Санєєв встановив унікальне досягення - Помер єдиний в історії триразовий олімпійський чемпіон в стрибках у довжину
    Віктор Санєєв встановив унікальне досягення
    фото з відкритих джерел

    Віктор Санєєв останні роки працював у Австралії

    Помер триразовий олімпійський чемпіон у потрійному стрибку легендарний легкоатлет Віктор Санєєв. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету Грузії. Санєєву було 76 років.

    «Національний олімпійський комітет Грузії з глибоким сумом повідомляє, що у віці 76 років помер триразовий олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон Європи, триразовий рекордсмен світу, один з найсильніших легкоатлетів світу всіх часів Віктор Санєєв», – йдеться у повідомленні.

    Санєєв – єдиний в історії триразовий олімпійський чемпіон у потрійному стрибку. Він перемагав на Олімпійських іграх 1968, 1972 та 1976 років, а на Іграх 1980 року Санєєв завоював срібло.

    Віктор Санєєв тричі оновлював світовий рекорд у потрійному стрибку: 17,23 м, 17,39 м та 17,44 м.

    Останні роки він працював у Австралії.

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    Теги: Олімпіада легка атлетика
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    Помер єдиний в історії триразовий олімпійський чемпіон в стрибках у довжину