Директор «Шахтаря» назвав гарним прикладом трансфер футболіста до російського клубу

Сергій Палкін вважає, що для футболіста «Шахтаря» грати в Росії - це крок уперед

Палкін вважає, що перехід Мампассі до московського «Локомотива» – це шанс заявити про себе

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін, який втратив дім у Донецьку через вторгнення Росії в Донбас, прокоментував перехід футболіста команди Марка Мампассі до московського «Локомотива».

«Мені здається, це є меседж усім футболістам академії. У нас не золота клітка, і якщо є нормальні пропозиції, то вони матимуть шанс спробувати себе в інших чемпіонатах. Якщо раптом немає можливості потрапити до першої команди, ми даємо шанс спробувати себе в інших клубах.

З погляду роботи академії це серйозний крок вперед», – сказав Палкін.

З 2014 року донецький «Шахтар» базується в Києві. Спортсмени втратили все, що мали. Зокрема олімпійська призерка Ірина Ліщинська розповіла, що мародери зробили з її будинком у Донецьку.

«Шахтар» регулярно постачає футболістів до чемпіонату Росії. Клуб добре заробив на трансферах Ярослава Ракицького до «Зеніту» і Івана Ордеця до московського «Динамо».