Директор «Шахтаря» назвав гарним прикладом трансфер футболіста до російського клубу
Палкін вважає, що перехід Мампассі до московського «Локомотива» – це шанс заявити про себе
Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін, який втратив дім у Донецьку через вторгнення Росії в Донбас, прокоментував перехід футболіста команди Марка Мампассі до московського «Локомотива».
«Мені здається, це є меседж усім футболістам академії. У нас не золота клітка, і якщо є нормальні пропозиції, то вони матимуть шанс спробувати себе в інших чемпіонатах. Якщо раптом немає можливості потрапити до першої команди, ми даємо шанс спробувати себе в інших клубах.
З погляду роботи академії це серйозний крок вперед», – сказав Палкін.
З 2014 року донецький «Шахтар» базується в Києві. Спортсмени втратили все, що мали. Зокрема олімпійська призерка Ірина Ліщинська розповіла, що мародери зробили з її будинком у Донецьку.
«Шахтар» регулярно постачає футболістів до чемпіонату Росії. Клуб добре заробив на трансферах Ярослава Ракицького до «Зеніту» і Івана Ордеця до московського «Динамо».
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