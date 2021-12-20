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    Російська тенісистка пропустить Australian Open через вакцинацію «Спутніком»

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    Наталія Віхлянцева двічі брала участь у Відкритому чемпіонаті Австралії - Російська тенісистка пропустить Australian Open через вакцинацію «Спутніком»
    Наталія Віхлянцева двічі брала участь у Відкритому чемпіонаті Австралії
    фото з відкритих джерел

    У Відкритому чемпіонаті Австралії візьмуть участь тільки вакциновані спортсмени

    Тенісистка Наталія Віхлянцева не зможе розпочати рік з австралійських турнірів, які стартують вже на початку 2022 року. В тому числі росіянка пропустить Відкритий чемпіонат Австралії, де вона, маючи 194-й номер у рейтингу, мала стартувати з кваліфікації.

    «На жаль, цього року я не зіграю на Australian Open. Я дуже задоволена рівнем тенісу, який показувала на останніх турнірах, і хотіла б зіграти в Австралії, але «Спутнік» поки що не схвалений. Удачі всім учасникам та команді AO, яка завжди проводила чудові турніри!» – написала Віхлянцева у соцмережах.

    Australian Open пройде у Мельбурні з 17 по 30 січня. Переможцями Відкритого чемпіонату Австралії є японка Наомі Осака і серб Новак Джокович. Раніше організатори змагань оголосили, що участь у них зможуть взяти лише вакциновані гравці.

    «Спутнік» досі не пройшов сертифікацію в світі. Цією вакциною прищеплюють росіян і білорусів.

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    Теги: теніс Australian Open Наталья Віхлянцева
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    Російська тенісистка пропустить Australian Open через вакцинацію «Спутніком»