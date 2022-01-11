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    Світоліна розповіла, яку безцінну пораду їй дав Кличко

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    Еліна Світоліна вдячна Володимиру Кличку за пораду - Світоліна розповіла, яку безцінну пораду їй дав Кличко
    Еліна Світоліна вдячна Володимиру Кличку за пораду
    фото: ukraine.elinasvitolinafoundation.org

    Тенісистка вже зараз думає, як зароблятиме гроші після завершення кар’єри

    Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, яку пораду їй дав колишній чемпіон світу з босу Володимир Кличко. Тенісистка вже зараз думає, чим займатиметься після завершення кар’єри.

    «Пораду дуже хорошу мені Вова Кличко дав, ще коли я тільки відкривала свій фонд. Ми з ним перетиналися – він мені дуже допоміг. І він мені дав таку пораду, що до завершення кар'єри вже треба думати, чим ти займатимешся, і будувати плани. І це мене дуже зачепило. Я почала більше про це думати», – сказала спортсменка в інтерв’ю gordonua.

    За словами Світоліної, вона почала займатися інвестуванням, зокрема в нерухомість та бізнес.

    «Я дуже акуратно до всього цього ставлюся. Але намагаюся облаштувати «подушку» після того, як я закінчу. Якщо раптом, наприклад, завтра у мене закінчиться кар'єра, то у мене має бути якийсь пасивний дохід, який приноситиме мені гроші. Для мене це дуже важливо. І я спатиму спокійно», – розповіла тенісистка.

    Наразі Еліна Світоліна готується до Відкритого чемпіонату Австралії. У перших двох турнірах 2022 року вона поступилася в стартових матчах.

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    Теги: Володимир Кличко теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна розповіла, яку безцінну пораду їй дав Кличко