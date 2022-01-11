Світоліна розповіла, яку безцінну пораду їй дав Кличко
Тенісистка вже зараз думає, як зароблятиме гроші після завершення кар’єри
Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, яку пораду їй дав колишній чемпіон світу з босу Володимир Кличко. Тенісистка вже зараз думає, чим займатиметься після завершення кар’єри.
«Пораду дуже хорошу мені Вова Кличко дав, ще коли я тільки відкривала свій фонд. Ми з ним перетиналися – він мені дуже допоміг. І він мені дав таку пораду, що до завершення кар'єри вже треба думати, чим ти займатимешся, і будувати плани. І це мене дуже зачепило. Я почала більше про це думати», – сказала спортсменка в інтерв’ю gordonua.
За словами Світоліної, вона почала займатися інвестуванням, зокрема в нерухомість та бізнес.
«Я дуже акуратно до всього цього ставлюся. Але намагаюся облаштувати «подушку» після того, як я закінчу. Якщо раптом, наприклад, завтра у мене закінчиться кар'єра, то у мене має бути якийсь пасивний дохід, який приноситиме мені гроші. Для мене це дуже важливо. І я спатиму спокійно», – розповіла тенісистка.
Наразі Еліна Світоліна готується до Відкритого чемпіонату Австралії. У перших двох турнірах 2022 року вона поступилася в стартових матчах.
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