Джоковичу загрожує тюремне ув’язнення

Сербський тенісист надав неправдиву інформацію під час в’їзду до Австралії

Тяганина з невакцинованим Новаком Джоковичем, який намагався перетнути австралійський кордон для участі в першому мейджорі сезону, триває. Як повідомляє The Age, перша ракетка світу надав неправдиву інформацію під час в'їзду на Зелений континент і може бути ув’язнений на 12 місяців.

Тенісист повідомив, що він не був у інших країнах за останні 14 днів. Це виявилося неправдою. У той період він літав із Сербії до Іспанії.

Джерело повідомляє, що хибна інформація при в'їзді в країну є серйозним порушенням, за яке можуть присудити тенісистові позбавлення волі на строк до 12 місяців.

На кордоні Джокович сказав, що заповнював документи не він, а Tennis Australia.

Після прильоту Джоковича до Мельбурна з'ясувалося, що член його команди припустився грубої помилки в оформленні візи на в'їзд до країни. Джокович намагався в'їхати в країну на кшталт візи, яка не припускає того факту, що Новак має медичне звільнення від вакцинації від коронавірусу. Тенісиста завернули на паспортному контролі.

Раніше стало відомо, що суддя задовольнив протест першої ракетки світу, його випустили із карантинного готелю. Джокович навіть провів тренування на корті, готуючись до Australian Open.