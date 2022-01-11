Усик розповів, що його мотивує в боксі

Чемпіон світу шукає натхнення не в бажанні заробити грошей, а у виконанні завдань

Олександр Усик, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, розповів, що його мотивує в боксі.

«Мене мотивують не гроші, – наводить слова Усика fightnews. – Мене мотивує виконання завдань, які мені ставлять. Кажу собі: «А чи можу я це зробити?» Йду, піднімаюся. Як з першого поверху на другий, з другого на третій – це мотивація йти і зробити. Багато хто абсолютно не вірить у те, що вони роблять, мріють, але не йдуть до своєї мрії, кажуть, що хочуть це зробити, але тільки кажуть, а не йдуть».

Усик вважає, що кожен собі господар і має свою мотивацію.

«Треба спочатку мамі довести, що я можу це зробити, щоб вона пораділа, батьку, близьким… Але це не повинно бути так, що ти когось хочеш тицьнути носом. Ти коли зробиш, він сам тицьнеться носом, бо ти це зробив. Треба просто робити те, що ти хочеш, але з розумом», – сказав Усик.

Нагадаємо, раніше став відомий суперник Усика за версією IBF. Втім, сам спортсмен налаштований на бій з Тайсоном Ф’юрі, на який натякнув в дописах до новини. Проте остаточне слово про реванш не сказав ще Ентоні Джошуа. Британець має бажання повернути втрачені в бою з Усиком чемпіонські пояси і активував право на другий поєдинок з українцем, але йому пропонують гроші та відпочинок, щоб він на певний час відійшов у бік і дозволив побитися Усику з Ф’юрі.