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    Легенда світової гімнастики Ірина Дерюгіна святкує день народження (фото)

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    Легенда світової гімнастики Ірина Дерюгіна святкує день народження (фото)
    фото з відкритих джерел

    Абсолютна чемпіонка світу, заслужений тренер України приймає вітання

    11 січня день народження святкує Ірина Дерюгіна. Вона єдина гімнастка СРСР, яка двічі була абсолютною чемпіонкою світу. По завершенні кар’єри через травму 1982 року Ірина Іванівна перейшла на тренерську роботу. Працює в тандемі зі своєю матір’ю, Альбіною Миколаївною.

    Тренерський дует виховав багато чемпіонів і призерів олімпіад і світу. Серед них Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Ганна Безсонова і Ганна Різатдінова. Через «Школу Дерюгіних» пройшли такі майстрині, як Катерина Серебрянська, Олена Вітриченко, Тамара Єрофеєва, Наталья Годунко і Аліна Максименко.

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    Легенда світової гімнастики Ірина Дерюгіна святкує день народження (фото)
    Легенда світової гімнастики Ірина Дерюгіна святкує день народження (фото)
    Легенда світової гімнастики Ірина Дерюгіна святкує день народження (фото)
    Легенда світової гімнастики Ірина Дерюгіна святкує день народження (фото)
    Легенда світової гімнастики Ірина Дерюгіна святкує день народження (фото)
    Легенда світової гімнастики Ірина Дерюгіна святкує день народження (фото)
    Легенда світової гімнастики Ірина Дерюгіна святкує день народження (фото)
    Легенда світової гімнастики Ірина Дерюгіна святкує день народження (фото)
    Легенда світової гімнастики Ірина Дерюгіна святкує день народження (фото)
    Легенда світової гімнастики Ірина Дерюгіна святкує день народження (фото)

    Ірина народилася 11 січня 1958 року в родині олімпійського чемпіона з п’ятиборства Івана Дерюгіна. У шлюбі з легендарним футболістом Олегом Блохіним у них народилася дочка Іріша. Вона також працює з бабусею і мамою, очолює «Школу Дерюгіних» і вже привела в тренувальний зал двох своїх доньок.

    Життєве інтерв'ю з Іриною Дерюгіною: Художня гімнастика – не пансіонат шляхетних дівиць.

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    Теги: Ганна Різатдінова Ірина Дерюгіна Олександра Тимошенко
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    Легенда світової гімнастики Ірина Дерюгіна святкує день народження (фото)