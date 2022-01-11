Цуренко розтрощила суперницю на старті кваліфікації Australian Open

Українка віддала Раїні з Індії всього один гейм

Леся Цуренко, яка кілька років намагалася залікувати травму ліктя, провела перший матч на Відкритому чемпіонаті Австралії. На старті кваліфікації українська тенісистка не залишила жодного шансу суперниці з Індії Анкіті Раїні – 6:1, 6:0.

Матч тривав лише 50 хвилин. Цуренко взяла 6 геймів на подачі суперниці, Раїна не заробила за гру жодного брейкпоінту.

У другому раунді кваліфікації Леся Цуренко зіграє з переможницею матчу Валентина Грамматікопулу (WTA 186) – Ейша Мухаммад (WTA 225).

Раніше Еліна Світоліна зазнала другої в сезоні поразки. На Australian Open вона буде сіяна під 15 номером.

Основний турнір Australian Open візьме старт 17 січня.