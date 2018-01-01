Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Брісбені
- Сьогодні, 09:40
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Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
У чвертьфіналі українка перемогла Йоханну Конту
Еліна Світоліна продовжує вдалі виступи на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Брісбені.
У чвертьфіналі українська тенісистка у трьох сетах перемогли представницю Великобританії Йоханну Конту.
У півфіналі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Канепі - Плішкова.
Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд: $ 894,700
Чвертьфінал
Еліна Світоліна (Україна) - Йоханна Конта (Великобританія) - 1:6, 7:6, 3:2 (відмова від продовження боротьби)