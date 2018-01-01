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    Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Брісбені

    У чвертьфіналі українка перемогла Йоханну Конту
    Еліна Світоліна продовжує вдалі виступи на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Брісбені. У чвертьфіналі українська тенісистка у трьох сетах перемогли представницю Великобританії Йоханну Конту. У півфіналі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Канепі - Плішкова. Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу WTA Premier
    • Сьогодні, 09:40
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    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

    У чвертьфіналі українка перемогла Йоханну Конту

    Еліна Світоліна продовжує вдалі виступи на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Брісбені.

    У чвертьфіналі українська тенісистка у трьох сетах перемогли представницю Великобританії Йоханну Конту.

    У півфіналі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Канепі - Плішкова.

    Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

    Призовий фонд: $ 894,700

    Чвертьфінал

    Еліна Світоліна (Україна) - Йоханна Конта (Великобританія) - 1:6, 7:6, 3:2 (відмова від продовження боротьби)

    теніс Еліна Світоліна
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