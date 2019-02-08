Світоліна з Монфісом посміялися і розповіли про свої стосунки в болгарському телешоу



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Еліна вже познайомила Гаеля зі своїм батьком «Шоуто на Слави»

Тенісисти стали гостями програми «Шоуто на Слави»

«Гаель познайомився з моїм татом, - розповідає в інтерв'ю Світоліна. - Він завжди дивиться його матчі. Те, що ми обоє тенісисти, - для відносин це навіть легше. Тому що ми зустрічаємося на одних і тих же турнірах, у нас є багато спільного, ми можемо разом тренуватися. Так, це навіть простіше», - пояснила українка.

За словами Еліни, до їхніх стосунків з Монфісом прикута велика увага.

«Ми публічні особи, тому це нормально, що до нас є інтерес, - цитує тенісистку sportal.bg. - Ми намагаємося ділитися новинами з уболівальниками, щоб залишатися з ними на зв'язку. Гаель підтримує мене, я намагаюся його підтримувати. Сезон довгий, у тебе є злети і падіння, потрібно бути до цього готовим. Наше оточення знаходиться у відмінних відносинах, ми всі ладнаємо і завжди відмінно проводимо час», - розповіла Світоліна.

Монфіс зараз виступає на Відкритому чемпіонаті Софії, а Світоліна прилетіла в Болгарію, щоб його підтримати. Гаель сьогодні зустрічається з греком Циципасом в чвертьфіналі турніру.

Нагадаємо, що збірна України на Кубку Федерації спершу поступилася Швеції, а потім обіграла Болгарію. Тим часом «травмована» Світоліна наступного тижня зіграє на турнірі в Досі.