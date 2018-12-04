Світоліна знову претендує на перемогу в номінації WTA Fan Favorite Award
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В минулому році українка також брала участь в голосуванні, а перше місце посіла Сімона Халеп
Еліна Світоліна претендує на звання найулюбленішої тенісистки серед уболівальників
Жіноча тенісна асоціація відкрила традиційне голосування по закінченню року, в якому вболівальники по всьому світу можуть підтримати своїх улюблених тенісисток.
Віддати свій голос за Еліну Світоліну ви можете за цим посиланням.
Зазначимо, що в минулому році українка також брала участь в голосуванні, а перше місце посіла Сімона Халеп. До цього протягом шести років поспіль перемогу в даній номінації святкувала Агнешка Радванська.
Джерело: btu.org.ua