Світоліна знову претендує на перемогу в номінації WTA Fan Favorite Award



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В минулому році українка також брала участь в голосуванні, а перше місце посіла Сімона Халеп

Еліна Світоліна претендує на звання найулюбленішої тенісистки серед уболівальників

Жіноча тенісна асоціація відкрила традиційне голосування по закінченню року, в якому вболівальники по всьому світу можуть підтримати своїх улюблених тенісисток.

Віддати свій голос за Еліну Світоліну ви можете за цим посиланням.

Зазначимо, що в минулому році українка також брала участь в голосуванні, а перше місце посіла Сімона Халеп. До цього протягом шести років поспіль перемогу в даній номінації святкувала Агнешка Радванська.

Джерело: btu.org.ua