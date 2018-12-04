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    Світоліна знову претендує на перемогу в номінації WTA Fan Favorite Award

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    В минулому році українка також брала участь в голосуванні, а перше місце посіла Сімона Халеп - Світоліна знову претендує на перемогу в номінації WTA Fan Favorite Award
    В минулому році українка також брала участь в голосуванні, а перше місце посіла Сімона Халеп

    Еліна Світоліна претендує на звання найулюбленішої тенісистки серед уболівальників

    Жіноча тенісна асоціація відкрила традиційне голосування по закінченню року, в якому вболівальники по всьому світу можуть підтримати своїх улюблених тенісисток.

    Віддати свій голос за Еліну Світоліну ви можете за цим посиланням.

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    Зазначимо, що в минулому році українка також брала участь в голосуванні, а перше місце посіла Сімона Халеп. До цього протягом шести років поспіль перемогу в даній номінації святкувала Агнешка Радванська.

    Джерело: btu.org.ua

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