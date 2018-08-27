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    Темношкірий футболіст з Португалії поставив під сумнів суверенітет України

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    Темношкірий футболіст з Португалії поставив під сумнів суверенітет України

    Українці Португалії вимагають покарати Алана Озоріо

    Спілка українців у Португалії звернулася до ФІФА з вимогою дисциплінарного покарання гравця «Браги» Алана Озоріо.

    Той опублікував відео із висловлюваннями спрямованими проти суверенітету та територіальної цілісності України.

    8 серпня 2018 року (напередодні гри із «Зорею») Озоріо опублікував на офіційній сторінці «Спортинг Клуб Брага» у соціальній мережі Facebook спотворені факти про Україну, що завдає вагомої політичної шкоди Україні, її іміджу у світі та відверто спрямоване проти суверенітету та територіальної цілісності країни.

    У своєму відео Алан Озоріо у ролику каже, що Україна складається з 24 провінцій (без Криму), що в Україні триває громадянська війна, а також, що більшість українців вважають російську мову рідною.

    «Недопустимими є зневажливі дії й образливі висловлювання один проти одного представників національних федерацій, спортивних товариств, асоціацій, клубів, футболістів, які повинні усвідомлювати наслідки емоційних висловлювань і негативної поведінки та нести відповідальність за свої дії або бездіяльність», - йдеться у листі Спілки українців в Португалії.

    Джерело: 24tv.ua

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