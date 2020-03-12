З'явилося відео, як ветеранів «Азова» поліція «пакувала» в автобус і там била



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Скріншот з відеозаписів

Деякі поліцейські поводились досить агресивно щодо журналістів, грубо відштовхнули жінку, вимагали прибрати телефони

У соцсережі оприлюднено відео, як поліція затримує ветеранів полку «Азов», буквально заштовхує їх до автобусу і там застосовує силу. Відповідне відео оприлюднив парламентський фотооператор Ян Доброносов у Facebook.

«В автобусі б'ють товаришів», – викрикнув із автобусу один із ветеранів після чого поліцейські зачинили вікно, щоб не було нічого видно.

Деякі поліцейські поводилися досить агресивно і щодо журналістів, грубо відштовхнули жінку, вимагали прибрати телефони.

Поліцейські заштовхали затриманих ветеранів до автобусу та втікли від преси.

Як повідомлялося раніше, у Києві сталися сутички на презентації Національної платформи примирення.

Зазначається, що зіткнення почалися після заяви радника голови РНБО Сергія Сивохо про те, що в Україні йде гібридна війна, одним зі способів ведення якої є ініціювання внутрішнього конфлікту і його підтримка з боку Російської Федерації.