В автокатастрофі загинув легендарний боєць, чемпіон світу в чотирьох вагах
Пернелл Вітакер загинув після автомобільної аварії
Сумні новини прийшли зі Сполучених Штатів. Справжній геній боксу Пернелл Вітакер загинув вчора, 14 липня, в місті Вірджинія-Біч.
Причиною смерті стали травми, отримані в результаті удару машини. Легендарному боксеру було 55 років. «Запашний горошок», як називали бійця, був чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях - легкій, напівсередній, першій середній і середній вагах.
Він також вигравав золото Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі в 1984 році (переміг у фіналі пуерторіканця Луїса Ортіса) і ставав призером світового чемпіонату в Мюнхені в 1982 році (програв у фіналі кубинцеві Анхелю Еррері, у якого виграв чотири рази на інших турнірах).
У 1993-1997 роках він вважався найкращим боксером незалежно від вагових категорій. Багато хто називав його найкращим боксером 1990-х років. У списку його перемог такі імена, як Ґреґ Гауґен, Азума Нельсон, Роджер Мейвезер, Фредді Пендлтон, Хуліо Сезар Васкес і Бадді Макґірт.
Натомість бої з Хосе Луїсом Раміресом (поразка роздільним рішенням суддів) і Хуліо Сезаром Чавесом (нічия) вважаються одними з найбільших «битв» того часу. На думку деяких експертів, Вітакер також незаслужено програв в одному зі своїх останніх боїв у кар'єрі проти Оскара Де Ла Гойї.
І хоча у Вітакера було чимало проблем за межами рингу, зокрема пристрасть до наркотиків, у рингу він виглядав майже невразливим, а його навички - особливо бездоганний захист - залишалися вищою формою боксерського мистецтва.