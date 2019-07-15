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    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі

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    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі

    Італійка в тенісі з п'яти років, а її батько до цих пір допомагає доньці в тренувальному процесі

    Каміла Джорджі - 27-річна італійська тенісистка; переможниця двох турнірів WTA в одиночному розряді. Її найкращий показник у турнірах Великого шолома — чвертьфінал Вімблдону-2018, де вона програла в трьох сетах Серені Вільямс.

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    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі
    Агресивна та запальна італійка. Ефектні фото тенісистки Каміли Джорджі

    Каміла - одна з чотирьох дітей аргентинських емігрантів Серджіо і Клаудії Джорджі; її братів звуть Леонардо і Амадеус, а сестру - Антонелла. Амадеус, як і сестра, професійно займається спортом - грає в футбол в Іспанії.

    Італійка в тенісі з п'яти років, прийшовши на корт за сприяння батька, який до цих пір допомагає дочці в тренувальному процесі. До тенісу італійка займалася спортивною гімнастикою.

    Улюблене покриття - хард; кращий удар - форхенд. Під час Джорджі віддає перевагу агресивним діям на всьому корті, часто виходячи до сітки.

    Вона має дуже сильний плоский удар із задньої лінії й хорошу рухливість, але її гра нестабільна. Каміла часто намагається подавати обидві перші подачі, а тому робить чимало подвійних помилок.

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