The Associated Press прогнозує три медалі для України на Олімпіаді-2018

На думку агенства, Україна не виграє жодної золотої медалі

Американське агентство The Associated Press (AP) спрогнозувало три медалі для збірної України на Олімпійських іграх у Пхьончхані-2018. Зокрема, видання прогнозує, що наша олімпійська збірна не виграє жодної золотої медалі. Втім, на думку агенства, Україна виграє срібло в жіночій естафеті. По бронзовій медалі у свій актив також запишуть Анастасія