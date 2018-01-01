  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    The Associated Press прогнозує три медалі для України на Олімпіаді-2018

    На думку агенства, Україна не виграє жодної золотої медалі
    Американське агентство The Associated Press (AP) спрогнозувало три медалі для збірної України на Олімпійських іграх у Пхьончхані-2018. Зокрема, видання прогнозує, що наша олімпійська збірна не виграє жодної золотої медалі. Втім, на думку агенства, Україна виграє срібло в жіночій естафеті. По бронзовій медалі у свій актив також запишуть Анастасія
    • Сьогодні, 16:37
    • Розсилка

    На думку агенства, Україна не виграє жодної золотої медалі

    Американське агентство The Associated Press (AP) спрогнозувало три медалі для збірної України на Олімпійських іграх у Пхьончхані-2018.

    Зокрема, видання прогнозує, що наша олімпійська збірна не виграє жодної золотої медалі.

    Втім, на думку агенства, Україна виграє срібло в жіночій естафеті.

    По бронзовій медалі у свій актив також запишуть Анастасія Меркушина (спринтентерська гонка), та Олександр Абраменко у фристайлі.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри пройдуть з 9 по 25 лютого 2018 року в місті Пхьончхан,

    Нагадаємо, Україну на Іграх представлять 33 атлети.

    Олімпійські Ігри біатлон Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ