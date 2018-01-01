The Associated Press прогнозує три медалі для України на Олімпіаді-2018
- Сьогодні, 16:37
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На думку агенства, Україна не виграє жодної золотої медалі
Американське агентство The Associated Press (AP) спрогнозувало три медалі для збірної України на Олімпійських іграх у Пхьончхані-2018.
Зокрема, видання прогнозує, що наша олімпійська збірна не виграє жодної золотої медалі.
Втім, на думку агенства, Україна виграє срібло в жіночій естафеті.
По бронзовій медалі у свій актив також запишуть Анастасія Меркушина (спринтентерська гонка), та Олександр Абраменко у фристайлі.
XXIII Зимові Олімпійські ігри пройдуть з 9 по 25 лютого 2018 року в місті Пхьончхан,
Нагадаємо, Україну на Іграх представлять 33 атлети.