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    Титулований 30-річний японський фігурист Кріс Рід помер після серцевого нападу

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    Рід тричі виступав на Олімпіадах в танцях на льоду&nbsp; - Титулований 30-річний японський фігурист Кріс Рід помер після серцевого нападу
    Рід тричі виступав на Олімпіадах в танцях на льоду 

    Кріс був 10-разовим чемпіоном Японії

    Японський фігурист американського походження Кріс Рід помер на 31-му році життя.

    Про це повідомила його сестра - Еллісон Рід.

    «З глибоким жалем повідомляю вам, що мій брат, мій милий, добрий, харизматичний і улюблений старший брат Кріс пішов з життя у вихідні.

    Не описати словами, як мені важко. Кріс був такий чистий душею. Він наповнював радістю і сміхом будь-яку кімнату, в яку входив. Він завжди знав, як змусити мене посміхнутися.

    Я люблю тебе, брате», - написала Еллісон Рід в Instagram.

    Як повідомляє Japan Times, Рід помер 14 березня в Детройті, причиною смерті фігуриста став серцевий напад.

    З сезону-2006/07 Рід перейшов з США в команду Японії. Він тричі виступав на Олімпіадах в танцях на льоду (кращий результат - 15-е місце в Пхенчхані-2018), на його рахунку 10 золотих медалей на чемпіонаті Японії, а також дві перемоги на командних чемпіонатах світу. У сезоні-2017/18 він взяв бронзу на чемпіонаті чотирьох континентів.

    До сезону-2015/16 Кріс виступав зі своєю сестрою Кеті Рід, після - з Каною Мурамото. Після сезону-2017/18 Рід не виступав, офіційно оголосив про завершення кар'єри 31 грудня минулого року.

    Японія фігурне катання
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