Японці показали «сонячні» вітрила для кораблів нова енергія



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Конструкція вітрил дозволяє модернізувати їх протягом усього періоду експлуатації судна з урахуванням майбутніх технологій

Японська компанія Eco Marine Power розробила прототип висувних вітрил, обладнаних фотоелементами, які перетворюють сонячну енергію в електричну. Наразі готуються демонстраційні випробування EnergySail у морі, передає shipsupply.

«Це оновлена версія дослідного зразка, яка є частиною загальної системи використання відновлюваних джерел енергії для суден - Aquarius MRE, також розробленої Eco Marine Power, - зазначають у компанії. - Сонячні панелі забезпечать додаткову енергію при нульовому рівні викидів».

Висота висувних вітрил становить 6 м. Конструкція вітрил дозволяє модернізувати їх протягом усього періоду експлуатації судна з урахуванням майбутніх технологій.

Наразі Eco Marine Power визначається з типом фотоелементів, які будуть використовуватися в ході морських випробувань.

Проект Aquarius MRE включає розробки вітроустановок і сонячних панелей для вантажних суден і круїзних лайнерів. Така система вже встановлена на декількох судах, і тестування EnergySail дозволить об'єднати технологічні енергетичні рішення. Очікується, що установка на корабель висувних вітрил з фотоелементами розпочнеться вже у 2020 році.

«Ми кілька років працювали над тим, щоб непросто протестувати прототип EnergySail, а ввести цю систему в комерційну експлуатацію, - відзначають в компанії. – Рентабельна та інтегрована з іншими розробками установка - це ще один крок до нульових викидів в судноплавстві».

Раніше повідомлялося, що Норвегія переведе «домашню» авіацію на електролітаки.