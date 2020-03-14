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    Хворий японський прем’єр пообіцяв не скасовувати Олімпіаду

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    <p><span>Сінзо Абе обіцяє врятувати Оліміаду 2020</span></p> - Хворий японський прем’єр пообіцяв не скасовувати Олімпіаду

    Сінзо Абе обіцяє врятувати Оліміаду 2020

    Прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе заявив, що попри пандемію коронавіруса COVID-19 Олімпіада 2020 року в Токіо пройде за планом

    «Ми подолаємо поширення інфекції і приймемо Олімпіаду без проблем, як планувалося», - заявив Сінзо Абе. Щоправда, далі політик наголосив, що остаточне рішення за Міжнародним олімпійським комітетом.

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    Раніше аналогічні заяви виголосили японські чиновники нижчого рангу. Це була відподвідь на серію статей у світовій пресі, де Японію закликали відмінити або відкласти Олімпіаду за прикладом футбольних першостей або північно-американських професійниз ліг.

    Зазначимо, що Сінзо Абе нині сам хворий - він виголошував промову й постійно кашляв, прикриваючісь носовичком. Що з політиком - наразі невідомо, можливо, це звичайне ГРЗ, а, може, й коронавірус. Втім, на кону бізнес-проект, відміна якого коштуватиме мільярди доларів…

    Тому 26 березня на Фукусімі почнется естафета Олімпійського вогню, який цього тижня було запалено в Греції, але з порушенням традицій.

    Нагадаємо, за останніми відомостями на коронавірус у Японії захворіло близько 1,5 тис. людей, з яких 28 не пережили хворобу.

    Японія Олімпіада-2020 коронавірус
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