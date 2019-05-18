Чемпіонат світу з хокею: Канада розтрощила віце-чемпіонів Олімпіади 8:1 (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автор хет-трика Марк Стоун і збірна Канади поставили німецьку команду на коліна IIHF

Лідерство німців виявилося дуже умовним

Дива не сталося. Збірна Німеччини, яка виграла матчі з командами свого рівня чи у суперників, які є відвертими аутсайдерами елітного дивізіону світового хокею, в п’ятому турі групового турніру чемпіонату світу безнадійно програла одному з реальних фаворитів турніру, Канаді.

Команда Алена Віньо, яка розпочала турнір із поразки збірній Фінляндії, з кожним наступним поєдинком набирає оберти і зараз із чотирма перемогами вже очолює групу А.

«Кленові листки» закидали шайби на всі смаки, хоча найефектнішу, звісно, на початку третього періоду провів Ентоні Манта, для якого то вже сьомий гол при чотирьох передачах і він став другим після росіянина Нікіти Кучерова, у якого 12 (4+8) очок, бомбардиром турніру.

Канада — Німеччина — 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

Шайби: 1:0 — Тома Шабо (Маршессо, Ділан Стром, - більш.), 02:01. 2:0 — Марк Стоун (Деймон Сіверсон, Нурс), 16:43. 3:0 — Марк Стоун (Ділан Стром, Маршессо, - більш.), 26:02. 3:1 — Ясін Еліз (Айзеншмід, Янік Зайденберґ, - більш.), 38:01. 4:1 — Марк Стоун (П’єр-Люк Дюбуа), 38:49. 5:1 — Манта, 43:01. 6:1 — Манта (Турріс), 44:55. 7:1 — Сем Рейнгарт (Ділан Стром), 45:28. 8:1 — Сіреллі (Метью Джозеф, - менш.), 53:10

Воротарі: Метт Мюррей — Тройтле

Кидки: 49 (13 + 17 + 19) — 16 (6 + 1 + 9)

Штраф: 12 (4+ 4 + 4) — 18 (2 + 4 + 12)

18 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 6 510 глядачів

Канада наздогнала Німеччину в таблиці. Тепер в обох команд по 12 очок і вони поступаються лише Фінляндії, яка має 13 пунктів. Завтра, 19 травня, німці о 17:15 гратимуть з американцями, які посідають у групі А з 11-ма пунктами четверте місце. Канада 20 травня гратиме з шостою командою вісімки Данією.