Красуня Білодід показала у відео, як трощила суперниць на чемпіонаті Європи
Дарина Білодід може підтягнутися на турніку 70 разів
Фото з відкритих джерел
Киянка не змогла вийти на фінальний поєдинок через травму руки
Неодноразова чемпіонка світу та Європи Дарина Білодід виклала в соцмережах відео, у якому показала, як перемагала суперниць на чемпіонаті Європи.
На жаль, киянка не змогла вийти на фінальний поєдинок. У попередній сутичці їй завдала травми росіянка, яка не могла вчасно змиритися з поразкою і продовжила боротися вже після гонгу про сповіщення перемоги українки.
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Дарина є головною надією українських дзюдоїстів на Олімпіаді в Токіо.
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