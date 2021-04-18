Красуня Білодід показала у відео, як трощила суперниць на чемпіонаті Європи

Киянка не змогла вийти на фінальний поєдинок через травму руки

Неодноразова чемпіонка світу та Європи Дарина Білодід виклала в соцмережах відео, у якому показала, як перемагала суперниць на чемпіонаті Європи.

На жаль, киянка не змогла вийти на фінальний поєдинок. У попередній сутичці їй завдала травми росіянка, яка не могла вчасно змиритися з поразкою і продовжила боротися вже після гонгу про сповіщення перемоги українки.

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Дарина є головною надією українських дзюдоїстів на Олімпіаді в Токіо.



