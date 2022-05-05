Топ-менеджер «Шахтаря» порадив фанатам російського спорту приїхати у Бучу

Ті, хто не розуміють, чому Росію вигнали зі світового спорту, можуть приїхати до Маріуполя чи Бучі. Там вони усе зрозуміють, упевнений відомий у минулому футболіст Даріо Срна

Російські любителі футболу будуть дивитися Лігу чемпіонів по телевізору

Директор з футболу футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Даріо Срна різко відповів тим російським фанатам спорту, які обурюються дискваліфікаціям спортсменів та команд із Росії на міжнародних змаганнях. Про це він заявив у ефірі телемарафону.

Пояснюючи для тих, хто не розуміє, чому Росію та її спортсменів вигнали зі світового спорту, Срна запропонував цим людям приїхати до України, у Бучу, Чернігів, Маріуполь і подивитися, що там відбулося і відбувається. «І усе буде зрозуміло», – запевнив директор «Шахтаря».

Фанати ж футболу, які хотіли побачити європейські турніри на російських стадіонах, зможуть подивитися Лігу чемпіонів (головний європейський футбольний турнір серед клубних команд – ред.) по телевізору, запевнив Даріо Срна.

Нагадаємо, після початку повномасштабної російсько-української війни спортсмени Росії та союзної їй Білорусі були відсторонені від міжнародних змагань у багатьох видах спорту.

Також Росія почала втрачати престижні міжнародні змагання. Так, 29 квітня Міжнародна федерація університетського спорту відібрала у Росії студентський аналог Олімпійських ігор, Універсіаду-2023, яка уже була запланована до проведення у російському Єкатеринбурзі.

А 2 травня потужного удару по російському футболу завдала Спілка європейських футбольних асоціацій. Усі російські футбольні збірні та клуби рішенням виконкому цієї організації були відсторонені від міжнародних змагань як мінімум на сезон 2022/23.

Також були анульовані заявки РФ на проведення чемпіонатів Європи з футболу 2028 та 2032 років.