Україна проситиме Міжнародний олімпійський комітет пожиттєво дискваліфікувати спортсменів, які підтримали агресію РФ

Парламентарі пропонують зупинити членства спортивних федерацій Росії і Білорусі у міжнародних спортивних федераціях на час війни в Україні

Народні депутати України підготували звернення до Міжнародного олімпійського комітету та керівних органів міжнародних спортивних федерацій, в якому виступають за заборону участі спортсменів Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях. Відповідний проєкт документа 12 квітня зареєстровано у Раді, передає «Главком».

У переліку України такі пропозиції до Міжнародного олімпійського комітету:

прийняти рішення про тимчасове, до завершення збройної агресії Російської Федерації проти України, включно з виведенням військ з усієї території України та вирішенням питання компенсації РФ заподіяних Україні збитків, зупинення визнання Міжнародним олімпійським комітетом національних олімпійських комітетів Російської Федерації і Республіки Білорусь;

виключити громадян Росії і Білорусі з Міжнародного олімпійського комітету;

тимчасово, до завершення збройної агресії Росії проти України, включно з виведенням військ з усієї території України та вирішенням питання компенсації РФ заподіяних Україні збитків, зупинити членства спортивних федерацій Росії і Білорусі у відповідних міжнародних спортивних федераціях;

виключити громадян Росії та Білорусі з керівних органів міжнародних спортивних федерацій, заборону участі їхніх спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, а також суддів і тренерів;

пожиттєво дискваліфікувати спортсменів, які підтримали збройну агресію Росії проти України.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада має намір ухвалити заяву «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні». Паралельно український парламент звернеться до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення Російською Федерацією геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.

Як відомо, в Україні триває 48-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.