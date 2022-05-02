Європа закрила для Росії усі футбольні змагання на континенті

УЄФА анулював російські заявки на право проведення футбольних чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років

Виконком Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) анулював заявки Росії на проведення чемпіонатів континенту

Російський футбол отримав повну заборону на міжнародну діяльність на території Європи на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету УЄФА. Про це повідомила пресслужба Спілки.

Зокрема, Росія була позбавлена навіть можливості подати заяву на проведення головного футбольного змагання Старого світу, чемпіонату Європи, у 2028 та 2032 роках.

Виконком УЄФА нагадав, що, згідно із статтею 16.02 регламенту про подачу заявок, кожна сторона, яка подає заявку, повинна діяти так, аби не завдавати потенційних збитків організації та усьому європейському футболу – чого не можна сказати про нинішню Росію, яка напала на Україну.

Крім того, УЄФА наголосив, що організатор отримує автоматичне місце у фінальному турнірі чемпіонату, а Росія зараз відсторонена від участі у змаганнях під егідою Спілки європейських футбольних асоціацій.

Крім анулювання заявок на чемпіонати Європи, європейська футбольна влада викинула російські збірні та клубні команди із усіх змагань наступного сезону, включно із головним турніром Старого світу – футбольною Лігою чемпіонів УЄФА.

Зокрема, у всіх чемпіонатах – як чоловічих, так і жіночих – сезону-2022/23 російські збірні замінять інші команди, або, за неможливості це зробити, росіянам будуть зараховані технічні поразки. Так, у Лізі Націй (другому, після чемпіонату Європи, футбольному турнірі Старого світу) збірна Росії без ігор займе останнє місце у своїй групі ліги В – і автоматично буде понижена в класі.

Нагадаємо, що 29 квітня Міжнародна федерація університетського спорту відібрала у Росії студентський аналог Олімпійських ігор, Універсіаду-2023, яка уже була запланована до проведення у російському Єкатеринбурзі.