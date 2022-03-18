Спортсменка Дарія Білодід: російські спортсмени і діти пишуть, що я кінченка

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 р. розповіла про численні образи на свою адресу

Титулована українська дзюдоїстка Дарія Білодід розповіла про те, що у соцмережах після початку війни Росії і України їй пишуть багато образливих коментарів.

«Мені щодня пишуть якусь гидоту. Що я тварюка, що я кінчена. Дуже багато гидоти мені пишуть. Причому й російські спортсмени, навіть російські діти. Це так смішно виглядає, що вони дозволяють собі таке писати, так ображати, так висловлюватися. Це просто зомбовані люди, які вірять у те, що їм вливають у вуха, і так виливають увесь цей бруд. Краще вже мовчати, ніж так нахабно і нелюдяно виливати цей бруд на людей, які борються і хочуть, щоб у їхній країні все було добре» – розповіла Білодід.

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Українська спортсменка каже, що деяким дописувачам вона відповідала, причому без образливих слів. Зізнається, що хотілося спростовувати брехню, яку вони пишуть. Натомість визнає, що усі докази показувати росіянам марно. «Вони мають свою якусь незрозумілу думку, яка дуже відрізняється від думки всього світу і нас. Тож я перестала відповідати. Це їхня справа. Зараз вони сидітимуть без Instagram, дивитимуться своє телебачення і віритимуть в усю цю нісенітницю», – висловила думку Білодід.

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