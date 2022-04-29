Світ відібрав у Росії один із головних спортивних турнірів

Літня Універсіада-2023 не буде проведена у російському Єкатеринбурзі

Росія втратила право проведення Всесвітніх університетських ігор 2023 року. Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації університетського спорту.

Онлайн-засідання виконавчого комітету федерації університетського спорту, яке було присвячене питанню проведення Універсіади-2023, завершилося рішенням відібрати це змагання у Росії. Формально це рішення оформили як «перенесення права Єкатеринбурга на проведення Універсіади».

Літня Універсіада-2023 мала пройти з 8 по 19 серпня.

Також на цьому засіданні були позбавлені права брати участь в цьогорічній Універсіаді, яка відбудеться у китайському Ченду, спортсмени-студенти з Росії та Білорусі.

Зустріч виконавчого комітету Міжнародної федерації університетського спорту, яка мала відбутися у тому ж Єкатеринбурзі у листопаді 2022 року, також перенесена із Росії – вона відбудеться у Брюсселі.

Універсіада – одне із найбільших спортивних змагань у світі. Всесвітні студентські ігри фактично є аналогом Олімпіади для студентів вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні світові федерації виключили зі свого складу чи призупинили членство російських організацій.

Крім того, Росія втратила право на міжнародні спортивні турніри, які уже були заплановані до проведення на її території. Так, 26 квітня Міжнародна федерація хокею відібрала у Росії чемпіонат світу 2023 року.