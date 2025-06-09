Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Transfermarkt назвав найдорожчого футболіста світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Transfermarkt назвав найдорожчого футболіста світу
У цьому сезоні Ямаль відзначився 18 голами та 21 асистом у 55 матчах за «Барселону»
фото: Reuters

Колишній лідер рейтингу, гравець «Реала» та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор подешевшав на 30 млн євро

Портал Transfermarkt оновив інформацію про ринкові вартості футболістів, які виступають у чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

17-річний вінгер «Барселони» та збірної Іспанії Ламін Ямаль подорожчав на 20 млн євро став найдорожчим гравцем планети. Transfermarkt оцінює його вартість у 200 млн євро.

2-4 місця ділять Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе (обидва – «Реал») та Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті») – усі по 180 млн євро.

Колишній лідер рейтингу, гравець «Реала» та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор подешевшав на 30 млн євро і зараз перебуває на 5-му місці рейтингу (170 млн євро).

У цьому сезоні Ямаль відзначився 18 голами та 21 асистом у 55 матчах за «Барселону».

Нагадаємо, президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що Кріштіану Роналду може зіграти на клубному чемпіонаті світу. При цьому «Аль-Наср» у турнірі участі не бере.

Збірна Португалії вдруге в історії виграла Лігу націй, здолавши Іспанію в драматичному фіналі.

Основний час гри Іспанія – Португалія завершився з рахунком 2:2, а у серії пенальті перемогу принесла точна спроба Рубена Невеша – 5:3.

Перебіг фінального матчу

  • 21 хвилина – Мартін Субіменді відкриває рахунок
  • 26 хвилина – Нуну Мендеш зрівнює ударом у нижній кут.
  • 45 хвилина – Педрі виводить Оярсабаля на удар, і той пробиває між ніг Діогу Кошті
  • 61 хвилина – Кріштіану Роналду забиває 138-й гол за збірну після рикошету й прострілу з флангу – 2:2.

У додатковий час рахунок не змінився. У серії пенальті Іспанія допустила єдину помилку: промахнувся Альваро Мората. Рубен Невеш реалізував вирішальний удар для Португалії.

Фінал Ліги націй-2024/25

Португалія – Іспанія – 2:2 (5:3 у серії пенальті)

Голи: Мендеш (26), Роналду (61) – Субіменді (21), Оярсабаль (45)

Португалія – перша команда, яка виграла Лігу націй двічі (2019, 2025). 

Нагадаємо, збірна Португалії стала першим учасником фіналу Ліги націй УЄФА 2025 року, здолавши у півфіналі господарів фінального етапу – команду Німеччини – з рахунком 2:1.

На шляху до 1/2 фіналу німці здолали Італію у двоматчевому чвертьфіналі, після чого отримали право приймати фінал чотирьох на власному полі. Португалія у плей-оф здолала Данію.

На 48 хвилині рахунок гри відкрив Флоріан Вірц після навісу Йозуа Кімміха – 1:0. На 63 хвилині Франсішку Консейсау ударом з-за меж штрафного зрівнює рахунок – 1:1. Вже на 68 хвилині Кріштіану Роналду забив вирішальний гол.

У заключні хвилини зустрічі Німеччина кинулася відіграватися, але португальців виручав голкіпер, а на 89-й хвилині та в компенсований час блискуче зіграв тер Штеген, рятуючи після ударів Жоти.

Ліга націй-2025. Півфінал

Німеччина – Португалія – 1:2

Голи: Вірц (48) – Консейсау (63), Роналду (68)

Для Португалії це вже другий фінал Ліги націй. Перший титул команда здобула у 2019 році, перемігши Нідерланди.

Як повідомлялося, Іспанія вийшла у фінал Ліги націй після драматичної перемоги над Францією.

Збірна Іспанії здобула видовищну перемогу над Францією у півфіналі Ліги націй УЄФА 2024/25 з рахунком 5:4 та вийшла до вирішального матчу турніру.

Чинні чемпіони Європи та переможці попереднього розіграшу Ліги націй зберігають безпрограшну серію в офіційних матчах, яка триває з березня 2023 року.

Ліга націй. Півфінал

Іспанія – Франція – 5:4

Голи: Вільямс (22), Меріно (25), Ямаль (54 пен., 67), Педрі (55) – Мбаппе (59), Шеркі (79), Вівіан (84, а/г), Коло Муані (90+4)

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поєдинок Іспанія – Франція у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
Іспанія – Франція: де дивитися півфінал Ліги націй
5 червня, 12:57
У фіналі Португалія зустрінеться з переможцем протистояння Франція – Іспанія
Визначився перший фіналіст Ліги націй
5 червня, 09:50
Одне з колісних крісел рушило і вдарила португальця в гомілку
Роналду потрапив у курйозне ДТП з вболівальником на колісному кріслі
4 червня, 21:58
Megogo виграв тендер на трансляцію в Україні матчів фінальної стадії Євро-2025 (U-21)
Іспанія (U-21) – Україна (U-21): де дивитися трансляцію товариської гри
4 червня, 13:40
Наставник збірної України може розраховувати на 12 виконавців
Став відомий склад збірної України з пляжного футболу на перший етап Євроліги
20 травня, 20:12
Кінда також провів 10 матчів і забив 2 голи у складі збірної Ізраїлю
Пішов з життя 31-річний гравець збірної Ізраїлю з футболу
20 травня, 16:53
Парад пройшов вулицями Барселони – від стадіону «Камп Ноу» до Тріумфальної арки
Чемпіонський парад «Барселони» зібрав більше 600 тисяч учасників
17 травня, 12:46
Анчелотті розпочне роботу зі збірною Бразилії вже у червневих матчах з Еквадором та Парагваєм
Президент Бразилії відреагував на призначення іноземця головним тренером збірної
14 травня, 12:06
Карло Анчелотті стане першим іноземним тренером в історії збірної Бразилії
Визначився новий головний тренер збірної Бразилії з футболу
12 травня, 17:36

Новини

На війні з Росією загинув футбольний арбітр Василь Гандзій
На війні з Росією загинув футбольний арбітр Василь Гандзій
Transfermarkt назвав найдорожчого футболіста світу
Transfermarkt назвав найдорожчого футболіста світу
Визначились всі учасники чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
Визначились всі учасники чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
Помер ексгравець «Ворскли» та збірної Молдови з футболу
Помер ексгравець «Ворскли» та збірної Молдови з футболу
Україна здобула 11 нагород на Кубку світу з самбо
Україна здобула 11 нагород на Кубку світу з самбо
18-річний російський хокеїст, який п'яним їздив без прав, після ДТП впав у кому
18-річний російський хокеїст, який п'яним їздив без прав, після ДТП впав у кому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
63K
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
55K
Максимум тиждень? Ексміністр оборони Великої Британії оцінив готовність Європи протистояти Росії
38K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
25K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua