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Президент Бразилії відреагував на призначення іноземця головним тренером збірної

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Президент Бразилії відреагував на призначення іноземця головним тренером збірної
Анчелотті розпочне роботу зі збірною Бразилії вже у червневих матчах з Еквадором та Парагваєм
фото: Reuters

Анчелотті стане першим іноземним тренером в історії збірної Бразилії

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва після призначення італійця Карло Анчелотті на посаду головного тренера збірної Бразилії заявив, що національною командою здатний керувати і місцевий фахівець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на O Globo. 

«Анчелотті – великий тренер. Він був хорошим гравцем, а потім став чудовим фахівцем. Але я думаю, що проблема у Бразилії у зміні поколінь. Достатньо згадати нашу атаку в 2002 і 2006 роках, щоб зрозуміти, що ми ще дуже далекі від цього. Можливо, наша проблема більш структурна. Вважаю, що дуже складно вибудувати команду, зібравши гравців та тренера за 15 днів до гри, а потім думати, що вона переможе. Сподіваюся, будучи тактично добре підготовленим фахівцем Анчелотті зможе допомогти збірній Бразилії. Чесно кажучи, я не проти іноземців, але вважаю, що у Бразилії є тренери, які здатні очолити команду», – заявив президент Бразилії.

Також Лула да Сілва заявив, що у майбутньому хотів би побачити склад збірної Бразилії, зібраний із гравців національного чемпіонату.

«Я хотів би провести експеримент, викликавши найкращих гравців чемпіонату Бразилії. Давайте відберемо 22 найкращі футболісти і подивимося, що вийде. Думаю, буде не гірше, а то й краще, ніж виклик до збірної гравців з усього світу», – заявив Лула да Сілва.

Карло Анчелотті стане першим іноземним тренером в історії збірної Бразилії. Він розпочне роботу з командою вже у червневих матчах з Еквадором та Парагваєм.

«Залучення Карло Анчелотті до збірної Бразилії – більш ніж стратегічний крок. Це заява усьому світу, що ми маємо намір повернути собі перше місце на п'єдесталі. Він є найвеличнішим тренером в історії, а тепер він очолить найкращу збірну на планеті. Разом ми напишемо нові славні сторінки в історії бразильського футболу», – заявив голова CBF Едналдо Родрігес.

 

Теги: Карло Анчелотті НОВИНИ ФУТБОЛУ Бразилія

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