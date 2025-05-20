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Пішов з життя 31-річний гравець збірної Ізраїлю з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Пішов з життя 31-річний гравець збірної Ізраїлю з футболу
Кінда також провів 10 матчів і забив 2 голи у складі збірної Ізраїлю
фото: «Маккабі»

Хавбек пішов з життя внаслідок швидкоплинного онкологічного захворювання

Півзахисник «Маккабі» з Хайфи та збірної Ізраїлю з футболу Гаді Кінда помер на 32-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 13tv.

Хавбек пішов з життя внаслідок швидкоплинного онкологічного захворювання.

29 березня Кінда взяв участь у матчі проти «Хапоеля». За кілька днів його стан почав погіршуватися. Два тижні тому Кінда був госпіталізований у тяжкому стані. Незважаючи на всі зусилля лікарів, урятувати футболіста не вдалося.

Кінда народився в Ефіопії, а за три роки з родиною переїхав до Ізраїлю.

Крім «Маккабі» Гаді грав за «Ашдод», «Канзас-Сіті» та «Бейтар» з Єрусалиму. Цього сезону на його рахунку 30 матчів, 1 гол та 3 результативні передачі за «Маккабі».

Кінда також провів 10 матчів і забив 2 голи у складі збірної Ізраїлю.

Як повідомлялося, пішов із життя колишній форвард збірної Латвії з футболу 48-річний Андрій Прохоренков

За даними латвійських ЗМІ, наприкінці 2024 року у Прохоренкова виявили злоякісну пухлину.

Прохоренков дебютував у збірній Латвії у 2002 році у матчі проти Польщі, і в наступні роки став регулярним гравцем основного складу. До 2007 року він провів за національну збірну 32 матчі та забив чотири голи.

Прохоренков брав участь у Євро-2004 у складі збірної Латвії з футболу. На тому турнірі він провів усі три матчі та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, кіберспортивний клуб Fnatic повідомив про смерть легендарного польського кіберспортсмена Мачея «Shushei» Ратушняка – переможця першого чемпіонату світу з League of Legends, який відбувся у червні 2011 року.

Ратушняку було 36 років.

Теги: онкологія рак НОВИНИ ФУТБОЛУ

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