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Іспанія (U-21) – Україна (U-21): де дивитися трансляцію товариської гри

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Іспанія (U-21) – Україна (U-21): де дивитися трансляцію товариської гри
Megogo виграв тендер на трансляцію в Україні матчів фінальної стадії Євро-2025 (U-21)

Гра між молодіжними збірними Іспанії та України відбудеться 6 червня

Медіасервіс Megogo покаже товариський матч між молодіжними збірними Іспанії та України, який відбудеться 6 червня в іспанському місті Алькоркон на стадіоні «Санто Домінго» (початок зустрічі – о 21:30 за київським часом). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Поєдинок, який розглядається тренерським штабом Унаї Мельгоси як генеральна репетиція перед початком Євро-2025 (U-21), транслюватиметься за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і Megopack XL. Також гру можна буде переглянути на YouTube-каналі УАФ.

Зустріч коментуватимуть Володимир Кобельков та Олександр Новак, а о 21:00 за Києвом розпочнеться аналітична студія у форматі «візитівки».

Зауважимо, що раніше Megogo виграв тендер на трансляцію в Україні матчів фінальної стадії Євро-2025 (U-21). Усі поєдинки турніру транслюватимуться на OTT-платформі Megogo. Ігри збірної України та вибрані матчі за участі інших молодіжних команд також показуватиме безплатний телеканал «Megogo Спорт» в етері Т2 і кабельних мережах.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія).

Захисники: Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), Володимир Салюк («Металіст 1925» Харків), Едуард Козік («Колос» Ковалівка), Віталій Роман, Роман Дідик (обидва – «Рух» Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – «Динамо» Київ), Ілля Крупський («Ворскла» Полтава).

Півзахисники: Антон Царенко («Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Владислав Велетень («Колос» Ковалівка), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва – «Карпати» Львів), Назар Волошин, Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі – «Динамо» Київ), Олександр Яцик («Зоря» Луганськ), Борис Крушинський («Полісся» Житомир).

Нападники: Богдан В'юнник («Лехія», Польща), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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