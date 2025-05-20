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Став відомий склад збірної України з пляжного футболу на перший етап Євроліги

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Став відомий склад збірної України з пляжного футболу на перший етап Євроліги
Наставник збірної України може розраховувати на 12 виконавців

Перший відбірний етап Євроліги-2025 проходитиме із 22-го до 25 травня в Іспанія

Чоловіча збірна України з пляжного футболу в понеділок відбула до Іспанії для участі в першому відбірному етапі Євроліги-2025 у дивізіоні А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Перший відбірний етап Євроліги-2025 проходитиме із 22-го до 25 травня в іспанському містечку Ель-Пуерто-де-Санта-Марія. Головний тренер нашої команди Микола Костенко оприлюднив склад на цей турнір. Наставник може розраховувати на 12 виконавців.

Склад збірної України з пляжного футболу на перший етап Євроліги-2025

Воротарі: Андрій Неруш (BSC «Sunrise»), Олександр Пославський («Альтернатива»). 

Польові гравці: Олександр Корнійчук, Олег Зборовський, Антон Росс, Григорій Комар, Євген Мельничук (усі – «Альтернатива»), Іван Глуцький, Андрій Борсук, Андрій Потапов, Олександр Самойленко (BSC «Sunrise»), Максим Войток (без клуба).

Микола Костенко також окреслив цілі синьо-жовтих на престижних змаганнях та розповів про підготовку до них.

«На жаль, нам не вдалося провести повноціниий тренувальний збір напередодні від'їзду до Іспанії. Дуже підвела погода в Києві. Тренувалися переважно зранку, і було не дуже тепло. Гравцям навіть доводилося вдягати додаткові спеціальні шкарпетки, а це трохи заважає. До того ж кілька хлопців не змогли взяти участь у зборі через стан здоров'я. Оптимальної підготовки не вийшло, але все ж багато чого вдалося зробити. Наприклад, ми зіграли контрольний поєдинок минулої п'ятниці, потім футболісти збірної взяли участь у складах своїх клубів у традиційному турнірі імені Євгена Рябчука. Тож готувалися фактично щодня», – заявив Костенко.

Він також зазначив, що нам дісталася досить складна група, але й друга четвірка не слабша.

«Ми граємо з Німеччиною, Грузією та Іспанією. Іспанці після не надто вдалого виступу на чемпіонаті світу будуть дуже налаштовані на перемогу, тим більше, що вони приймають цей етап Євроліги. З німцями ми грали в березні на міжнародному товариському турнірі у Клайпеді. Вони тоді привезли й переглядали багато новачків. Це команда, що завжди дуже серйозно підходить до Євроліги, тож із нею буде непросто. Та й грузини останнім часом радикально змінили ставлення до пляжного футболу, багато роблять для його розвитку. Очікуємо на цікавий турнір, будемо готуватися. Щодо цьогорічного формату змагань, то нічого негативного я в ньому не бачу. Керівництво BSWW постійно його змінює в залежності від завантаженості сезону. У даному відборі зіграємо на двох етапах – першому в Іспанії та четвертому в Молдові. Кваліфікація до Суперфіналу залежатиме від кількості очок, які ми наберемо на цих етапах», – сказав тренер. .

Групи Євроліги-2025 з пляжного футболу

Група 1: Іспанія, Україна, Німеччина, Грузія.

Група 2: Португалія, Польща, Франція, Туреччина. 

Календар матчів збірної України в Євролізі-2025

  • 23.05. Україна – Німеччина (15:45)
  • 24.05. Україна – Грузія (14:30)
  • 25.05. Іспанія – Україна (21:00)

Другий етап Євроліги-2025 відбудеться 18-20 липня в грузинському Батумі, третій – 25-27 липня в італійському Кастелламмаре-ді-Стабія, четвертий – 1-3 серпня в молдовському Кишиневі. Суперфінал заплановано на 9-14 вересня в італійському Віареджо.

Нагадаємо, жіноча збірна України оголосила імена футболісток, які готуватимуться до двох поєдинків Ліги націй-2025 проти збірних Албанії та Хорватії

Теги: пляжний футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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